Son Mühür - Mustafa Can G.’nin, olayın meydana geldiği Çekmeköy’deki Yeşiloba Restoran’da çalıştığı ve bir süre önce Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Çarpıcı fotoğraf ortaya çıktı

Savcı Ercan Kayhan’ın, aynı zamanda Mustafa Can G.’ye iş imkânı sağlayan kişi olduğu ifade edildi. Yeşiloba Restoran’ın etiketlendiği bir fotoğrafta, Savcı Kayhan ile katili Mustafa Can G.’nin birlikte yer aldığı bir kare dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafın, minnettarlık içeren bir teşekkür mesajıyla paylaşılmış olması ise yürek burktu. Kısa süre önce çekildiği anlaşılan fotoğrafın üzerinde yer alan "Bazı şeyler birden fazla teşekkürü kesinlikle hak ediyor. Her şey için teşekkürler" notu ise trajediyi daha da derinleştirdi.