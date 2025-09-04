Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül Perşembe günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.
Sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleriyle Adana’nın kuzeyi ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Samsun ve Ordu'ya uyarı
Marmara Bölgesi’nde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Ayrıca rüzgarın etkisiyle taşınan Yakupotu (Kanarya otu) polenlerinin atmosferdeki yoğunluğunun yüksek olacağı tahmin ediliyor.
4 Eylül 2025 hava durumu
MARMARA
- ÇANAKKALE: 31°C – Az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 33°C – Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 30°C – Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ: 30°C – Az bulutlu ve açık
EGE
- AFYONKARAHİSAR: 30°C – Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ: 38°C – Az bulutlu ve açık
- İZMİR: 35°C – Az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 35°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
- ADANA: 34°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA: 33°C – Az bulutlu ve açık
- BURDUR: 34°C – Az bulutlu ve açık
- HATAY: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- ANKARA: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- KONYA: 28°C – Az bulutlu ve açık
- NEVŞEHİR: 26°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
- BOLU: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- AMASYA: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
- ARTVİN: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor
- TRABZON: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- ERZURUM: 20°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS: 24°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- VAN: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- DİYARBAKIR: 36°C – Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 37°C – Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 32°C – Az bulutlu ve açık
- SİİRT: 36°C – Az bulutlu ve açık