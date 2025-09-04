Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül Perşembe günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleriyle Adana’nın kuzeyi ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Samsun ve Ordu'ya uyarı

Marmara Bölgesi’nde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Ayrıca rüzgarın etkisiyle taşınan Yakupotu (Kanarya otu) polenlerinin atmosferdeki yoğunluğunun yüksek olacağı tahmin ediliyor.

4 Eylül 2025 hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE: 31°C – Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 33°C – Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 30°C – Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 30°C – Az bulutlu ve açık

EGE

AFYONKARAHİSAR: 30°C – Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 38°C – Az bulutlu ve açık

İZMİR: 35°C – Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA: 34°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33°C – Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34°C – Az bulutlu ve açık

HATAY: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 28°C – Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 26°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM: 20°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 24°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR: 36°C – Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37°C – Az bulutlu ve açık

MARDİN: 32°C – Az bulutlu ve açık

SİİRT: 36°C – Az bulutlu ve açık