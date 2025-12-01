Gazze Şehri’nin Tel el-Hava mahallesinde yaşayan Filistinli genç Yahya Hajij, İsrail askerlerinin terk ettiği bir zırhlı aracı, güneş enerjisiyle çalışan bir telefon şarj istasyonuna dönüştürdü. Bölge halkının elektrik kesintilerinden kaynaklanan günlük zorluklarına çözüm sunan proje, dikkat çekiyor.

Terk edilmiş araç yeniden hayata döndü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve altyapıya verdiği zarar nedeniyle bölgede elektrik kaynakları yetersiz. Bu duruma çözüm bulmak isteyen Hajij, kullanılmayan bir zırhlı aracı projeye dönüştürmeyi tercih etti. “Hiç elektrik yok ve insanlar telefonlarını şarj etmekte ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu proje ile hem gelir elde etmeyi hem de topluluğa katkı sağlamayı amaçladım” dedi.

Temizlik ve güvenlik önlemleri haftalar sürdü

Hajij, aracı ve çevresini bir hafta boyunca temizlediğini belirterek, “Tüm barut ve yağ kalıntılarını çıkardım. Araç güvenli hâle gelir gelmez projeyi başlattım ve toplumdan beklediğimden fazla ilgi gördüm” ifadelerini kullandı.

Askeri araç çadır alternatifine üstünlük sağladı

Projeyi bir çadır yerine zırhlı araçta yürütmeyi tercih ettiğini belirten Hajij, “Araç yağmur ve diğer hava koşullarına karşı koruma sağlıyor. Çadır, gerekli ekipmanları depolamak ve projeyi sürekli çalışır durumda tutmak için uygun olmazdı” dedi.

Gazze’de insanlar elektrik yokluğuyla mücadele ediyor

Hajij, aracın bulunduğu bölgenin hâlen yıkımla çevrili olduğunu vurguladı: “Araç, bombalanmış bir binanın altında duruyor ve bu risk oluşturuyor. Çatının çökmesinden korkuyoruz ama başka seçeneğimiz yok. İnsanlar telefonlarını şarj etmek için buraya geliyor ve projeye ciddi ihtiyaç var.”

Saldırılarda binlerce kayıp ve yaralı

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı yoğun saldırılarda Gazze Şeridi’nde 70 bin 103 Filistinli hayatını kaybederken, 170 bin 985 kişi de yaralandı. Bu trajedinin ardından bölgedeki altyapı hasarı ve elektrik kesintileri günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor.