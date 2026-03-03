Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan İsrail-ABD-İran arasında yaşanan savaş tüm yönleriyle ele alındı. Usta kalem Hasan Çölmekçi geçmişte yaşanan gelişmelerin günümüz Orta Doğu meselelerini nasıl ilgilendirdiğini, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ve yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkisine çarpıcı yorumlar getirdi.

Hasan Çölmekçi'nin konuya dair düşüncüleri şu şekilde:

Orta Doğu bildim bileli karışık. Orta Doğu’da kan bir türlü bitmek bilmiyor. Orada siyonist rejimin getirdiği katliamlar maalesef bu duruma kadar getirdi. İşte “vaadedilmiş topraklar”, Türkiye’yi de içine alacak şekilde haritalar yayınlıyorlar, görüyoruz. Bu savaş, Netanyahu’nun ABD ve Trump’ı kışkırtmasıyla başladı. Öncesinde zaten herkes gövde gösterisi yapıyordu. Amerika sırayla tüm Arap ülkelerini, Afrika’dan başlayarak İran’a kadar geldi. Görüyorum, yorumcular diyor ki: “Sırada Türkiye mi var?” Amerikalı ve bazı İsrailli yorumcuların da seslendirdiği gibi…

''Artık Orta Doğu'da güçlü bir devletiz''

''Ama tabi Türkiye, sağlam ve dik durdu bu dönemde. Bazı isimler, ‘ne yapacağız bu kadar silahı? Neden üretiyoruz? Neden satın alıyoruz?’ gibi eleştir yapıyordu. Ama şimdi baktığımız zaman, devletin ne kadar haklı olduğu, neden bu kadar yatırım yaptığı ve bağımsız bir şekilde bunları ürettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü daha önce, bizim iHA dediğimiz, SİHA dediğimiz, silahları önceden HERON olarak İsrail’den alıyorduk. Ne diyordu İsrail bize? Biz işte terör örgütünün yerini tespit etmek için kullanıyorduk HERON’ları. Ama HERON ilk o koordinatları İsrail’e veriyordu. Sonra bize veriyordu. Yani, satın aldığımız şeyi kendimiz kullanamıyorduk. Şimdi bunları tam olarak kendimiz bağımsız bir şekilde üretiyoruz. Savunma sanayiimizi KAAN’lar olsun, füzeler olsun, silahlar olsun, bunlarla doldurduğumuz için artık Orta Doğu’da güçlü bir devletiz.''

Savaş Orta Doğu'ya ve bize ne getirir?

''Bu arada İran da güçlü bir devlet. Uranyum üretmeye başlamıştı ve nükleer bombalar yapma yolunda ilerliyordu fakat ABD bunu bir tehdit olarak algıladı. İsrail de bunu körükleyicisi oldu. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu savaş Orta Doğu’ya ve bize ne getirir ne götürür ona bakmak lazım. Biz, bölgede güçlü bir devletiz ama o bölgeylede ihracat ve ithalatımız olan bir ülkeyiz. İzmir’den yapılan ihracatın boyutu, 23 milyar doları buluyor. Ve bunların büyük kısmı da bu bölgeye yapılıyor. Yani bizim bu bölgeyle yaptığımız ihracatın toplam değeri de 30 milyar dolar türkiye çapında Şimdi 30 milyar dolarla 23 milyar doları karşılaştırdığın zaman bir ege bölgesinin yaptığı ihracat kadar ihracatımız var, Türkiye olarak.''

''Amerika’nın yaltaklığını yapıyorlar...''

''Bu bölge yani Körfez bölgesi bu yüzden önemli. Şunlar için önemli: Birincisi, doğalgaz. Şimdi petrol fiyatları artacak. Şu sıra, Türkiye’nin enflasyonları dengelemek ve azaltmakta olduğu bir zaman. Şimdi bu savaş önümüze bir tökezleme getirecek. İkincisi, Türkiye’de Amerikan üssü var. Peki bize iran saldırır mı? Ama ben sanmıyorum Çünkü, Türkiye bir NATO ülkesi. İran bir NATO ülkesiyle hiçbir zaman savaşa girmedi. Türkiye ile de böyle bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. Zaten Türkiye şu an, tarafsızlığını koruyor. Cumhurbaşkanımız da dedi ve sulh olarak söyledi. Biz ne Amerika’nın tarafındayız ne de İran’ın. Biz, dünyaya sulh gelmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Atatürk’te aynı şeyi yapmıştı, aynı şeyi belirtmişti. Bölgedeki savaşların bitmesi için adım atmıştı. İlk Balkan paktını kurmuştu. Savaştığı Yunanistan ile anlaşma yapmıştı. Yani, şimdi Atatürk’ün daha ilk başta bu şekilde bölgede istediği barış gibi Recep Tayyip Erdoğan’da günümüzde bunu dile getiriyor. Hiç bir zaman üsleri kullandıracağını sanmıyorum. Çünkü, savaş hiçbir zaman hiçbir ülkeye yarar sağlamamıştır. Savaşlar, gittiği ülkelerde gözyaşı ve yıkım getirmiştir. görüyoruz, işte bir okul bombalandı. Yani, savaşın gözü kördür. İnsanların acısını görmez. İşte, Gazze’de yaşananlar… Bu İsrail’in çılgınlığı bitmiyor. İsrail şu anda tüm islam alemine kafa tutuyor. Ama şu anda bakıyorsun İslam alemindeki kişilere Amerika’nın yaltaklığını yapıyor. Bu körfezdeki Arap ülkeleri Amerikan üsleriyle dolmuş. Amerika’nın yaltaklığını yapar hale gelmişler.''

Araplar neden birleşemiyor?

''Peki Araplar neden birleşemiyor? İşte, bu yüzden birleşemiyor. Öteki taraftan İran’a baktığında… Biliyorsunuz Hamaney bir kitap fuarında Türkiye ile ilgili bir kitaba bakarak ‘’Bu Türklerin Yunanlılara yaptığı zulümü anlatıyor’’ demişti. bu bile onların Türkiye’nin ne kadar aleyhine çalıştığını gösteriyor. İran zaten bugüne kadar 1917’lere kadar Pehlevi ailesi gelene kadar Türk komutanları tarafından yönetilmiştir. Pehleviler geldikten sonra İran’da bin yıllık Türk hükümdarlığı sona ermiştir. Şimdi yine onun oğlunu getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca İran, çevre ülkelere ihracat yapmaya çalışan bir ülkeydi. Bu yüzden kendi iç güvenliğini unutmuştur. Şöyle ki, Hamaney’in ve üst düzey komutanların öldürülmesinde MOSSAD’ın parmağı var. Ülken yol geçen hanı olmuş. Ahmedi Nejat zamanında şunu söylemişti: Ben onları yakalamak için bir ekip kurdum onlar da MOSSAD ajanı çıktı. Yani, sen Irak’la, Suriye’yle uğraşırken, orada bizim karşımıza çıkarken kendi iç işlerini unutmuşsun. bir ingiliz gazetesinde okudum. bütün üst düzey komutanların dişlerini yapan aynı ekipmiş ve bunlar MOSSAD’a çalışıyormuş. Bütün hepsine dinleme cihazı takmışlar.''

'15 Temmuz' benzetmesi

''Yani, ülkelerin korunması önemli. Türkiye şu anda hem barış istiyor hem de barışın devam etmesi için güçleniyor. Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Savunma sanayisinde güçlü olmalıyız diyor. Biz caydırıcı olmak zorundayız. Başka türlü olmaz. Tamam İsrail’in teknolojisi daha iyi olabilir. Biz daha da iyisini yapacağız. Daha da ileri gideceğiz. Amerika’nın da olabilir. Biz çok güçlü bir orduya sahibiz. Binlerce yıllık bir gelenekten geliyoruz. Bize saldırmak o kadar kolay değil. Al işte 15 Temmuz’da gördük. Herkes bir araya geldi. Bunu denedi Amerika ama ne oldu? Dersini aldı.''