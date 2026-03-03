Son Mühür- İzmir basınının genç isimlerinden gazeteci Burcu Yanar (32), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haber, başta İzmir basın camiası olmak üzere ailesi, meslektaşları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyesi olan Yanar’ın vefatı, kentte büyük yankı uyandırdı.

Meslektaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Bir süredir kanser tedavisi gören Burcu Yanar için çalıştığı Ege Telgraf Gazetesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, genç gazeteci meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Törene İzmir basınının önde gelen temsilcileri, ailesi, çalışma arkadaşları ve okul arkadaşları katıldı. Yanar’ın fotoğrafının yer aldığı alana çiçekler bırakılırken, meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Protokol ve basın temsilcileri törendeydi

Cenaze törenine İzmir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Veli Şakır, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez de katıldı. Yanar’ın ailesine taziyelerini iletildi.

Cenazesi Giresun’a gönderildi

Düzenlenen törenin ardından Burcu Yanar’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun’a gönderildi. Ailesi ve yakınları, genç gazeteciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.