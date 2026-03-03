Son Mühür- Küresel denizcilik endüstrisinin geleceğine yön veren bilimsel ve stratejik tartışmalar, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) öncülüğünde İzmir’de hayat buluyor. 28–29 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Küresel Denizcilik Kongresi (GMC’26), DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. DEÜ Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) kapılarını açacak olan bu büyük organizasyon, mavi ekonominin tüm paydaşlarını stratejik bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor.

Sektörün devleri ve bilim dünyası tek çatı altında

İki gün sürecek olan kongre; uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenleri, kamu otoritelerini, özel sektörün öncü temsilcilerini ve mühendislik dünyasının profesyonellerini bir araya getirecek. GMC’26, denizcilik sektörünün dünya genelinde içinden geçtiği köklü dönüşüm süreçlerini masaya yatırırken; bilimsel, teknolojik ve idari gelişmeleri çok boyutlu bir bakış açısıyla irdeleyecek. Çok disiplinli yapısıyla dikkat çeken kongre, teorik bilginin pratik saha tecrübesiyle harmanlandığı seçkin bir etkileşim alanı sunmayı vaat ediyor.

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm

Kongrenin temel odağını, küresel deniz ticaretindeki yeni düzenlemeler ve teknolojik yenilikler oluşturuyor. Alanında otorite kabul edilen konuşmacıların yer alacağı oturumlarda, deniz taşımacılığında karbon salınımının azaltılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gibi hayati konular derinlemesine tartışılacak. Yeşil denizcilik ve akıllı taşımacılık sistemlerinin yanı sıra, liman lojistiğindeki dijitalleşme süreçleri, enerji verimliliği stratejileri ve denizcilik ekonomisindeki yeni yönetişim modelleri katılımcıların değerlendirmesine sunulacak. Ayrıca, sektörde insan faktörünün emniyet ve dijital entegrasyonla olan ilişkisi güncel araştırma verileri ışığında ele alınacak.

Genç araştırmacılara uluslararası fırsat

Uluslararası bir nitelik taşıyan GMC’26, farklı coğrafyalardan gelen bilim insanlarını ve sektör aktörlerini buluşturarak küresel bir bilgi ağı oluşturmayı hedefliyor. Kongre, sadece deneyimli isimler için değil, aynı zamanda kariyerinin başındaki genç araştırmacılar ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için de benzersiz bir vitrin olma özelliği taşıyor. Katılımcılar, çalışmalarını uluslararası bir heyetin önünde sunma şansı yakalarken, sektörün duayen isimleriyle doğrudan fikir alışverişinde bulunma imkânı elde edecekler.

Bildiri özetleri için başvuru dönemi resmen açıldı

Denizcilik sektörünün sürdürülebilir yarınlarına akademik ve profesyonel katkı sunmak isteyen tüm paydaşlar için heyecan verici süreç başladı. Kongre düzenleme kurulu, bilimsel çalışmalarını dünya vitrinine taşımak isteyen araştırmacıları ve sektör uzmanlarını davet ederek, bildiri özeti gönderim sürecinin başladığını duyurdu. Akademi ile reel sektör arasındaki iş birliği köprülerini daha da güçlendirmesi beklenen GMC’26, denizcilik literatürüne kalıcı izler bırakacak bir organizasyon olma yolunda ilerliyor.