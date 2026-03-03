Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı.

Alaattin Yüksel’in İZSİAD başkanlığından sonra İzmir Ticaret Odası seçimlerinde de taraftar olması Ticaret Odası, EBSO ve Ticaret Borası’nda tepkilere neden oldu. Dün akşam başkanlar bir araya geldi ve EGEV’de bir toplantı düzenlendi. Ancak, yapılan toplantı protesto edildi ve ilk kez tarihinde ilk kez bu toplantı 7 başkanla gerçekleşti.

Tüm bu yaşanan gelişmeler İzmir iş dünyasında geniş yankı buldu. Hasan Çölmekçi yaşanan tüm bu gelişmeleri değerlendirdi ve gündem yaratacak yorumlarda bulundu.

İşte, Çölmekçi'nin konuya dair değerlendirmesi:

''Şimdi Alaattin Yüksel iş adamı kimliğinin yanı sıra CHP’den milletvekilliği, başkan yardımcılığı ve il başkanlığı yapmış bir isim. İTO’da önümüzdeki başkanlık seçimi için de bir adayı ön plana çıkarmaya çalıştığı yönünde bir bilgi geldi bana. Bu tabi, İzmir Ticaret Odası başkanı Mahmut Özgere’nin de kulağına gidiyor ve buna çok sinirleniyor tepki gösteriyor. İZSİAD’ta bulunan bütün İzmir ticaret Odası üyelerinin istifa etmesini kurullardan ayrılmasını talep ediyor. Bu nasıl gerçekleşecek bilmiyorum.''

''İzmir'in yararına değil...''

''Biliyorsunuz EGEV her ay İzmir’de başkanlar kurulu toplantısı yapıyor. Bütün bu iş dünyasının başkanlarının bir araya geldiği başkanlar kurulu toplantısı yapıyor. Buna ev sahipliği yapıyor. Başkanlığı derken sekreteryasını yapıyor. Ev sahipliğini de her başka bir dernek yapıyor. İlk defa tarihinde 7 tane başkan katılıyor bu ay toplantıya. Şimdi, 21 tane başkanı olan başkanlar kurulunun sadece7 tanesi katılabilmiş. Burada bir bölünme olmuş… Ama ağır basan tarafı Mahmut Özgere olmuş. Sert bir şekilde tepkisini koymuş ve dediği gibi de Alaattin Yüksel’e karşı bir hamle başlatmış. Burada kim zararlı çıkar? Tabiki Alaattin Yüksel. Mahmut Özgere daha güçlü. Ama iş dünyasındaki bu bölünüp parçalar İzmir’in yararına değil.''