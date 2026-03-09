Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda, Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Konak'taki Şato’nun işletme hakkının belediye şirketi Grand Plaza A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin önerge gündeme alındı.

Mecliste görüşülen önerge kapsamında, sosyal tesis niteliğindeki Şato’nun işletme hakkının yıllık 260 bin TL + KDV bedelle 5 yıllığına Grand Plaza A.Ş.’ye devredilmesi planlanıyor.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından önerge, detaylı incelenmesi için ilgili meclis komisyonlarına sevk edildi. Komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından konunun yeniden meclis gündemine gelmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor