Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta devriye gezen güvenlik görevlileri, duydukları şiddetli bir gürültünün ardından gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uçaktan düştüğü tahmin edilen büyük bir buz kütlesi, parkın toprak zeminine çarparak parçalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, buz kütlesi sabah saatlerinde eridi ve yetkililer olayın kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.

Yere çarpan buz kütlesi gürültüye neden oldu

Olay, dün akşam saat 20.45 sularında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kepez Belediyesi Dokumapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rutin devriye görevini yürüten güvenlik görevlileri, bulundukları noktadan yaklaşık 20 metre ileride oldukça yüksek bir ses duydu. Sese doğru ilerleyen görevliler, zemine saplanmış ve çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılmış büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı. Derhal güvenlik kameralarını incelemeye alan park yetkilileri, buz kütlesinin gökyüzünden hızla düşüş anlarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buz kütlesinin büyüklüğü ilk anda çok daha fazlaydı, ancak zeminle temas edince dağıldı. Sabahın erken saatlerine kadar varlığını koruyan kütle, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte tamamen eriyerek yok oldu.

"Başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor"

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sarsıntının ve buz kütlesinin büyüklüğüne dikkat çekti. Çobanoğlu, "Akşam 20.45 civarında arkadaşlarımız devriye sırasında çok şiddetli bir gürültü işitiyor. Sesin geldiği yere gittiğimizde, yere düşerek parçalanmış bir buz kütlesi gördük. Kütlenin ilk hali daha büyüktü, ancak zemine vurduğu için dağılmış. Şu anki hali erimiş ve küçülmüş durumda. Bizim ilk ve en güçlü tahminimiz, bu kütlenin yüksekten, muhtemelen bir uçaktan düşmüş olabileceği yönünde. Başka bir olasılık şu an için aklımıza gelmiyor," ifadelerini kullandı. Buz kütlesinin kaynağının netleştirilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Uzmanların, olayın "mavi buz" olarak bilinen ve uçakların tuvalet atıklarının donmasıyla oluşan bir kütle olup olmadığını araştıracağı tahmin ediliyor.