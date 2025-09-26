Son Mühür- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York’a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha konuşmasına başlamadan tepkilerin odağı oldu. Manhattan’daki Loews Regency Hotel’de konaklayan Netanyahu, otel önünde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı.

Netanyahu’nun kaldığı otelin bulunduğu 61. Sokak, New York polisi tarafından tamamen araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel güvenlik görevlendirildi. Otelin çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

“Rahat yok” mesajı

Otelin birkaç sokak yukarısında toplanan yüzlerce gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail Başbakanı’nı protesto etti. Tencere ve tavaları birbirine vuran kalabalık, Netanyahu’ya “New York’ta rahat yok” mesajı verdi.

Sloganlar atıldı

Göstericiler, “Özgür Gazze, Özgür Filistin” sloganları atarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti. Kalabalık, üzerinde “Şeytan burada”, “Kuşatmayı kaldırın”, “Gazze özgür olacak” yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, Gazze’de son yıllarda yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek ABD’nin desteğini de eleştirdi.

Trump’a doğrudan çağrı

Protestocular, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ABD tarafından sağlanan mali ve askeri destekle sürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek İsrail’e sağlanan fonların derhal kesilmesini istedi. Bazı katılımcılar, Washington’un desteğinin “sivil ölümlerin başlıca nedeni” olduğunu ileri sürdü.

BM Genel Kurulu’nda salon boşaldı

Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıktığında da tepkiler devam etti. Birçok ülkenin temsilcisi, İsrail Başbakanı konuşmasına başlarken salonu terk ederek protestoya katıldı. Netanyahu konuşmasını boş salona karşı yapıyor.

Netanyahu konuşmasına ne diyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de kurulan hoparlörlerden Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelere seslenmek istediğini açıkladı. Netanyahu, konuşmasını önce İbranice, ardından İngilizce yaptı. Ardından da bu mesajın “İsrail istihbaratı tarafından Gazzelilerin telefonlarına canlı olarak aktarıldığını” ifade etti.

Netanyahu, konuşmasının bir bölümünde elinde bir sınav kağıdıyla hitap ederek dikkat çekti. Kağıtta “Sizce hangi örgütler ‘Amerika’ya ölüm’ sloganını atıyor?” sorusunun yer aldığını belirtti. Şıklarda ise Hamas, Hizbullah, İran ve Husiler yazılıydı. Netanyahu, bu örnek üzerinden “kötülük eksenine” karşı mücadele ettiklerini savundu.

İsrail Başbakanı, batılı ülkeleri hedef alarak sert ifadeler kullandı. “Medyanın baskısı altında diz çöktünüz” diyen Netanyahu, bu ülkelerin İsrail’e yaptırım uyguladığını ancak düşmanlarına destek verdiğini öne sürdü. Netanyahu, “Bize baskı değil, destek vermelisiniz” sözleriyle batılı müttefiklere çağrı yaptı.