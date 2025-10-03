Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında bir süredir devam eden kötü kokular, apartman sakinlerini rahatsız etti. Mahalle halkının şikayeti üzerine Nilüfer Belediyesi ekipleri harekete geçti ve korkulan tablo ortaya çıktı.

2 çocuklu ailenin evi çöp yığınına döndü

Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bulunan daireye giden zabıta ve temizlik ekipleri, 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı evin çöplerle dolduğunu tespit etti. Evin, yemek artıklarının ve atıkların birikmesiyle adeta bir çöp ev haline geldiği belirlendi. Böcek istilası ve yoğun kötü koku nedeniyle durum mahkemeye taşındı.

Mahkeme kararıyla temizlik başlatıldı

Mahkeme izniyle eve giren ekipler, evin içindeki görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Sağlıksız koşullarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik sonrası ekipler, evi dezenfekte ederek kapsamlı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çocukların sağlığı için sosyal hizmetler bilgilendirildi

Evin durumunun ardından çocukların sağlık kontrollerinin yapılması için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildi. Belediye yetkilileri, benzer vakaların önüne geçmek için denetimlerin süreceğini bildirdi.