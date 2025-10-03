Son Mühür- Bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, evlilik beklentileri devam ederken yollarını ayırma kararıyla gündeme gelmişti. Ayrılığın ardından Erçel, tüm dikkatini yeni projelerine ve kariyerine yöneltti.

Paris Moda Haftası’nda kombini tartışılıyor

Şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşayan Erçel, Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Ünlü oyuncu, pembe ayakkabıları, kırmızı eldivenleri ve süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu. İddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Erçel, sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

Uluslararası basında kapak oldu

Türkiye’de “Sen Çal Kapımı”, İtalya’da ise “Love is in the Air” dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel, kariyerindeki uluslararası çıkışını sürdürüyor. İtalya’nın prestijli dergilerinden Grazia, son sayısında Hande Erçel’i kapağına taşımıştı.

“Şöhretin sorumluluğunu hissediyorum”

Grazia dergisine konuşan ünlü oyuncu, şöhret ve sorumluluk üzerine, “Şöhretin baskısını pek hissetmiyorum, ama sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara ilham verebilmek bana güç veriyor.” demişti.