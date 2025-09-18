Şarkıcı Mabel Matiz hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak şarkıcının bir şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli talep edilmiş, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise o şarkıya “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” olduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti. Akşam saatlerinde şarkıcı Mabel Matiz hakkında sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu!

İçişleri Bakanlığı tarafından, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sürecin ne şekilde ilerleyeceği ise merak konusu olmuş durumda.