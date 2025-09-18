İsrail’in güneyindeki Eilat kenti dron saldırısına hedef oldu. Kentte sirenler çalarken, halk panik içinde güvenli bölgelere kaçtı. İsrail ordusu, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Otel yakınına düştü, yangın çıktı

Saldırıya neden olan dron, kentte bulunan bir otelin girişine yakın noktaya düştü. Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralanan yok

İsrail ordusu, saldırı sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ancak olayın, halk arasında büyük paniğe yol açtığı ve güvenlik endişelerini artırdığı ifade edildi.

Sorumluluk henüz üstlenilmedi

Saldırının sorumluluğunu üstlenen bir grup çıkmadı. Ancak güvenlik kaynakları, saldırının Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından düzenlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Ortadoğu’da son dönemde artan gerilim, İsrail’in güneyini de hedef haline getirdi. Analistler, bu tür saldırıların bölgedeki güvenlik risklerini yükselttiğini ve çatışma ihtimallerini güçlendirdiğini belirtiyor.