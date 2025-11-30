Gazi Bulvarı üzerinde ilerleyen 36 yaşındaki M.A. yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, bulvardan Günsazak Caddesi’ne dönmeye çalışan 27 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluştu.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Üç kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A. ile araçta bulunan S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bir yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Y.O’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Otobüs Kıraç’ın ekibini otele taşıyordu

Kazanın yaşandığı sırada otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç’ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.