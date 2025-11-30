Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, 2’nci kattaki dairesini ateşe vermeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapının açılmaması üzerine sepetli araçla balkona çıkarken, kadın bu sırada ekiplere damacana fırlatarak saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataevler Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Dairesini yakmak istediği ileri sürülen kadın kapıyı açmayı reddedince itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale etmek zorunda kaldı. Sepetli araçla balkona çıkan ekiplerden bir itfaiye eri, kadının fırlattığı damacananın hedefi oldu.

Kadının sağlık durumunun ve olayın seyrinin netleşmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin müdahalesiyle tehlike büyümeden kontrol altına alındı.