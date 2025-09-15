Son Mühür - Şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medyada kendisinden 800 bin TL isteyen takipçisinin mesajını ifşa etti. Çelik, kredi kartı limitini açıklayarak “Bundan fazlası fazla” diyerek tepki gösterdi.

Takipçisinin mesajını paylaştı

Sanatçı Çelik Erişçi, sosyal medyada kendisine gelen mesajları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak bir takipçisi, “Maaşım 31.000 TL. 800.000 TL kredi yüzünden geçinemiyorum, ne olur yardım et” sözleriyle destek istedi.

Çelik, bu mesaja “Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?” yanıtını verdi.

“Bu kadarı da fazla”

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Benden 800.000 TL borcunu kapatmamı istiyor!? Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Bunun gibi her gün onlarca mesaj alıyorum. Ekonomik şartlar ve problemlere hassasım. Birçok sanatçı arkadaşım gibi gönülden destek olduğum çok fazla şey var, fakat bu kadarı da fazla canım.”