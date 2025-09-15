Son Mühür- Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan resmi duyuruya göre, tüketicilerin sağlığını tehdit eden bir ürün hakkında önemli bir karar alındı. Bakanlık, Gülhan Tekstil Ticaret A.Ş. firmasına ait Chima Home markalı "Bambu Çubuklu Oda Kokusu Ocean" adlı ürünün satışını yasaklayarak, mevcut stokların toplatılmasına karar verdi. Bu karar, söz konusu ürünün insan sağlığı için risk taşıması nedeniyle 2 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ürünün yasaklanma nedeni: Eksik uyarı işareti

Bakanlığın yaptığı inceleme sonucunda, N04 model numaralı bu oda kokusunun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Ürün, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirlenen standartları taşımıyordu. Ürünün ambalajında, tehlikeli madde içeriğini belirten dokunsal uyarı işaretinin bulunmaması, başlıca güvensizlik nedeni olarak gösterildi. Bu durum, özellikle görme engelli tüketiciler başta olmak üzere, herkes için önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturuyor.

Tüketicilere önemli uyarı

Ticaret Bakanlığı, bu tür ürünleri kullanan tüm tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, benzer oda kokusu veya kimyasal ürünlerin ambalajlarını kontrol etmenin ve dokunsal uyarı işaretlerinin varlığını teyit etmenin önemini vurguladı. Uzmanlar, tüketicilerin bu ürünleri kullanmadan önce ambalaj üzerindeki tüm bilgileri dikkatlice okumalarını ve içerik kontrolü yapmalarını önerdi. Bakanlık, kamu sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdüreceğini ve güvensiz ürünlere karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.