Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından resmi olarak görevine başladı. Çelik, mazbatasını almak üzere Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gitti. Partililer ve vatandaşlar, Çelik’i desteklerini göstermek amacıyla binanın önünde karşıladı.

Kongre ve hukuki süreç

Daha önce mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınmış ve yönetim kayyuma devredilmişti. Bu süreç sonrası düzenlenen olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden başkanlığa seçildi. Kongrenin iptali için yapılan başvurular, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi; YSK, “Başlatılan kongre iptal edilemez” açıklaması yaptı.

Sarıyer’de coşkulu karşılama

Saat 15.04’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gelen Çelik, binanın önünde toplanan partililer ve yurttaşlar tarafından alkışlarla ve sloganlarla karşılandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Çelik’e destek verdi.

Mazbata teslimi ve konuşma

Saat 16.30 civarında mazbatasını alan Özgür Çelik, burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Konuşmasında, CHP delegelerinin iradesinin önemine dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

"Bu mazbata CHP'nin mahkeme kararlarıyla değil, delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut ifadesidir."

Çelik, kongre sürecinde yaşanan tartışmalara değinerek, "10 gün boyunca ülke gündemini anlamsız yere meşgul eden anlayışla karşı karşıyayız. Amaçları CHP’lileri kavga ediyormuş gibi göstermek. Ama bu mücadele sonunda hak kazanacak, halk kazanacak." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin’in geleceğine ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Çelik, "Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Görevimin başındayım." dedi.