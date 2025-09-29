Son Mühür- CHP’nin Olağanüstü İstanbul Kongresi’nde il başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün saat 15.00’te mazbatasını almak üzere Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na geldi. Çelik, seçim kurulunda 1 saati aşkın süredir mazbata teslimi için bekliyor.

Kurul binası önüne gelen Çelik, kendisini karşılayan partililerin alkışlarıyla içeri girdi. Partililere selam vererek seçim kuruluna geçen Çelik’e destek olmak üzere çok sayıda milletvekili, parti yöneticisi ve teşkilat mensubu da Sarıyer’e geldi.

Resmi belgeler bekleniyor

Çelik’in mazbatasını alabilmesi için gerekli resmi belgelerin seçim kuruluna ulaşması bekleniyor. Mazbata sürecinin imzaların tamamlanmasının ardından netleşeceği ifade edildi.

CHP binasına geçecek

Özgür Çelik’in mazbatasını teslim aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geçeceği belirtildi.