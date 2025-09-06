Son Mühür - Her mutfağın olmazsa olmazı sarımsağın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Marketlerde kilosu 300 liraya kadar çıkan sarımsak, son 4 yılda yüzde 1300’den fazla zamlandı. 2021’de marketlerde kilosu 21 liradan satılan sarımsağın fiyatı, bugün 300 liraya kadar ulaştı. Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre, kuru sarımsağın hal fiyatları 2021’de 8-40 TL, 2022’de 12-60 TL, 2023’te 25-100 TL, 2024’te 90-200 TL, 2025’te ise 150-250 TL arasında değişti. Böylece 4 yıl içinde fiyatlar yüzde 525 ile yüzde 1775 arasında artış gösterdi.

''Ülkeyi Çin sarımsağına mahkum etti''

Sarımsak fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte, ithalat da rekor seviyelere ulaştı. 2003–2025 yılları arasında Türkiye'nin sarımsak ithalatı 92,2 milyon tona ve 176,6 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar, ihracatın miktar bazında 5, değer bazında ise 8 kat üzerine çıktığını ortaya koydu.

Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında, sarımsak ithalatı geçtiğimiz yılın tamamına kıyasla yüzde 54 oranında artış gösterdi. Tarım yazarı Gazi Mutlu da konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, sarımsak üretiminin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın görev süresinde gerilediğine dikkat çekti:

''Sayın Yumaklı, daha yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin en yüksek kuru sarımsak ithalatını yapan ikinci bakan olarak kayda geçecek. Ne yazık ki ülkeyi Çin sarımsağına mahkum etti.''