ABD'nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını riski olduğu duyuruldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), en az 16 kişinin etkilendiği hastalığın yayılımını doğruladı. CDC, evlere yemek servisi yapan bir firmanın bazı ürünleriyle bağlantılı salmonella salgını tespit edildiğini açıkladı. Salgının 10 eyalette en az 16 kişiyi etkilediği ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Uzmanlar, ürünlerin içinde hayvansal gıdalar bulunduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakterilerden biridir. Hayvanların bağırsaklarında bulunur, dışkı yoluyla çevreye yayılır ve çiğ ya da iyi pişirilmemiş hayvansal gıdalar ile insana bulaşabilir."

Vaka sayısı yükselebilir

Yetkililer, salmonella salgınına bağlı mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerin görülebileceğini vurguladı ve hastalık vakalarının bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürebileceğini açıkladı. Bu nedenle vaka sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğine dikkat çekildi. Söz konusu şirketin temsilcileri ise müşterilerle doğrudan iletişime geçerek ürünlerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.