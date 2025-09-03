Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025'e ait enflasyon verilerini açıkladı . Bu veriler, aynı zamanda Eylül ayında konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranlarını da belirlemiş oldu.

Ağustos ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında yüzde 2.04 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32.95 olarak belirlendi.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadardı?

Temmuz ayında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ağustos ayında kira artış oranı 41.13 olarak belirlenmişti.

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025'e ait enflasyon verilerini açıklamasının ardından Eylül ayı kira artış oranı da 39.62 olarak belirlendi.