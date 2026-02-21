Son Mühür / Merve Turan- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, belediyenin sosyal tesislerinde uzun yıllardır görev yapan aşçı Erhan Çelik’in vefatı, belediye çalışanları ve ilçe halkını yasa boğdu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla üzüntüsünü paylaştı.

Başkan Önal’dan başsağlığı mesajı

Başkan Önal paylaşımında, Çelik’in belediyenin emekçi çalışanlarından biri olduğunu belirterek, görevini yıllarca özveri ve sevgiyle sürdürdüğünü vurguladı.

Önal, hazırladığı her sofrada emeği ve güler yüzüyle iz bırakan Çelik’in, belediye ailesi ve tesisleri ziyaret eden herkesin kalbinde özel bir yer edindiğini ifade etti.

“Gönül işi olarak gördü”

Mesajda, Erhan Çelik’in görevini yalnızca bir iş olarak değil, gönül bağıyla yürüttüğüne dikkat çekildi. Çelik’in ardında unutulmayacak hatıralar ve hoş bir seda bıraktığı belirtilerek, belediye camiası için büyük bir kayıp olduğu dile getirildi.

Cenaze töreni Bayraklı’da düzenlenecek

Erhan Çelik için cenaze töreninin Bayraklı Aşık Mahzuni Şerif Cemevi’nde saat 13.30’da düzenleneceği bildirildi. Törenin ardından Çelik’in defnedilmek üzere Tunceli’ye uğurlanacağı öğrenildi.

Belediye camiası yasa boğuldu

Başkan Önal mesajının sonunda, Çelik’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve belediye çalışanlarına sabır ve başsağlığı dileyerek, “Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.