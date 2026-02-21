Son Mühür / Cengiz ve Kalyon iş birliğinden şimdi de vakıf doğdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Türkiye’nin havacılık, altyapı ve enerji alanında öne çıkan sermaye gruplarından İGA A.Ş.’ye bağlı yeni bir vakfın kuruluşu resmen duyuruldu. İstanbul merkezli İGA Vakfı, ülke gençliği ve dünya çocuklarının eğitim ve bilgi üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla kuruldu. Vakfın kuruluş kararı, Gaziosmanpaşa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13 Ocak 2026 tarihli ve 2 Şubat 2026’da kesinleşen kararıyla tescil edildi.

Vakfın kuruluş sermayesi 2 milyon TL olarak belirlenirken, vakıf senedine göre, faaliyetlerde odak “bilgi üretmek ve bilgiye erişimi artırmak” olarak belirlenirken, vakıf sona erdiğinde mal varlığı benzer amaçlı bir kuruluşa devredilecek.

İstanbul Havalimanı’nı kurdular

Yeni kurulacak vakfın kurucusu IGA Holding Anonim Şirketi, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nın hem inşası hem de işletmesinden sorumlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak bilinen İstanbul Havalimanı, yaklaşık 10,25 milyar Euro tutarında yatırım ile hayata geçirildi. 2018’de hizmete açılan havalimanı, toplamda yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ve üç bağımsız pist ile Avrupa’nın en önemli uluslararası ulaşım merkezlerinden biri haline geldi. Birçok uluslararası bağlantı ağıyla Avrupa’nın en çok direkt bağlantı sağlayan havalimanları arasında yer alıyor. İGA'nın ortaklık yapısı yüzde 55 Kalyon Holding ve yüzde 45 Cengiz Holding şeklinde.

İnşaattan enerjiye birçok sektördeler

Kalyon Holding, 1944’ten bu yana inşaat, enerji, altyapı, gayrimenkul ve sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, yalnızca havalimanı projeleriyle değil, aynı zamanda büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde otoyol, santral ve ileri biyolojik arıtma tesisleri gibi kritik altyapı projeleriyle tanınıyor. Cengiz Holding ise 43 binin üzerinde çalışanıyla enerji, madencilik, inşaat ve kimya sektörlerinde kapsamlı faaliyetler yürütüyor. Holding, Türkiye ve bölgesel ölçekte hem hammadde üretimi hem de altyapı projelerinde önemli roller üstleniyor.

Yönetim kadrosunda üç isim var

Vakfın yönetim kurulunda üç isim yer alıyor. Kalyon Holding yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi Uğur Cengiz ve İGA İstanbul Havalimanı’nın CEO’su Selahattin Bilgen yeni vakfın yönetim kurulunda yer alıyor.