Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından olağanüstü kongre için bugün toplandı. Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik kongre öncesinde, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mahkeme kararı ve kayyum süreci

CHP'nin daha önce gerçekleştirilen 38. İstanbul İl Kongresi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. Bu kararın ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmış ve yerlerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Ancak, Özgür Çelik ve yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuru sonucunda olağanüstü kongre kararı aldırarak süreci yeniden başlattı. Bugün yapılan bu kongre, mahkeme kararıyla askıya alınan il yönetiminin, demokratik bir süreçle yeniden görevine dönme çabası olarak görülüyor.

Tek adaylı kongrede güvenlik zirve yaptı

Saat 11.00'de başlaması beklenen kongre, yalnızca tek adayla, mevcut başkan Özgür Çelik'le gerçekleşiyor. Bu durum, il yönetiminin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ve partideki iç dinamiklerin tek bir aday etrafında toplandığını gösteriyor. Süleyman Seba Sanat Merkezi'nin etrafında polis ekiplerinin geniş güvenlik çemberi oluşturması, hem olası gerginlikleri önlemek hem de kongrenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla alındı.