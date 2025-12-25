Son Mühür- Sadettin Saran’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması kamuoyundaki yerini korurken, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’a yaptığı ziyaret sosyal medyada gündem oldu. Baykan’ın paylaştığı fotoğraf karesi, kısa sürede çok sayıda yorumun odağına yerleşti.

Saran stadyumda gözaltına alındı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda Saran’ın stadyumdaki makam odasında gözaltına alındığı bildirilmişti. Sadettin Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yıldırım’dan Baykan’a ziyaret

Saran’la ilgili gelişmelerin kamuoyunda geniş yankı bulduğu bir dönemde, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı ziyaret etmesi dikkat çekti. Baykan, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından “Bugün Sayın Aziz Yıldırım’ı ağırladık” notuyla paylaştı.

Sosyal medyada “mesaj” tartışması

Paylaşımın ardından fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, ziyaretin zamanlamasına dikkat çekerek çeşitli yorumlar yaptı. Yorumlarda ziyaretin anlamı ve olası mesajları sorgulandı.