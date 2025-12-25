Son Mühür/Merve Turan- Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni yarışma programı “Beyaz’la Joker”, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Tanıtımıyla dikkat çeken programda büyük ödülün 3 milyon lira olduğu açıklandı.

Kanal D’ye yeni yarışma

Ekranların tanınan isimlerinden Beyazıt Öztürk, yeni sezonda “Beyaz’la Joker” adlı yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de yayınlanacak programın, eğlence ve bilgi temelli bir formatla ekrana gelmesi bekleniyor.

Tanıtım sosyal medyada ilgi gördü

Yayınlanan tanıtım filmi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tanıtımda, izleyicilerin sıkça yönelttiği “Beyaz’la Joker nedir?” sorusuna esprili bir dille yanıt veren Beyazıt Öztürk, “Soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.

Büyük ödül 3 milyon lira

Programın öne çıkan detaylarından biri de büyük ödül oldu. Beyazıt Öztürk, yarışmayı kazanan ismin 3 milyon liralık ödülün sahibi olacağını açıkladı. “Beyaz’la Joker”, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.