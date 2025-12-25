Son Mühür - Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Gökhan Şen ile Atilla Ciner hakkında tahliye kararı verildi. Şen ve Ciner, 1 Ekim 2025’ten bu yana tutuklu bulunuyordu.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma kapsamında, kayyum atanmasından önce AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret A.Ş’de görev yapan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş’nin CEO’su Gökhan Şen, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Park Holding’i de kapsayan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.