Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemindeki eşitsizlikleri gidermeyi ve infaz adaletini güçlendirmeyi hedefleyen yeni düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 11. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilen bu reformla birlikte, cezaevlerindeki hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik haklarından yararlanma şartları yeniden düzenlendi. Bakan Tunç, düzenlemenin temel felsefesinin, hukuk süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle hükümlülerin aleyhine oluşan durumları ortadan kaldırmak ve benzer durumdaki kişiler arasında adil bir denge kurmak olduğunu vurguladı.

İnfazda eşitlik ilkesi güçlendiriliyor: 31 Temmuz eşiği genişletildi

Yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere tanınan hakların kapsamı genişletiliyor. Daha önce sadece bu tarihte cezaevinde olanların faydalanabildiği erken tahliye ve açık cezaevine geçiş imkânları, artık aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olan tüm bireyleri kapsayacak şekilde revize edildi. Bu adımın, suç tarihi aynı olmasına rağmen yargılama süreci uzadığı için hak kaybına uğrayan hükümlülerin mağduriyetini gidermesi ve infaz yasasının eşitlik ilkesini tahkim etmesi bekleniyor.

3 Yıl erken tahliye ve denetimli serbestlik imkanı

Bakanlık tarafından açıklanan teknik detaylara göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere iki önemli avantaj sunuluyor. Şartları sağlayan mahkûmlar, normal infaz sürelerine kıyasla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçiş yapabilecek. Buna ek olarak, denetimli serbestlik sürecine ayrılma tarihinde de 3 yıllık bir erkene çekilme imkânı tanınıyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesindeki temel amaç, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hükümlünün iradesi dışında meydana gelen yasal gecikmelerin, kişinin özgürlüğünü kısıtlayan bir unsura dönüşmesini engellemek olarak açıklandı.

Ağır suçlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesinin kapsamını açıklarken toplum vicdanını yaralayan ağır suçların bu imkândan muaf tutulduğunun altını çizdi. Kasten öldürme suçunun; eşe, çocuklara, kardeşlere veya kendini savunamayacak durumdaki kişilere karşı işlendiği vakalar ile kadın cinayetleri düzenleme dışı bırakıldı. Ayrıca, deprem nedeniyle yıkılan binalarda meydana gelen can kayıplarına ilişkin suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen fiiller, terör suçları ve örgütlü suç faaliyetleri kapsamında hüküm giyenlerin bu iyileştirmelerden faydalanamayacağı kesin bir dille belirtildi.

Cezaevlerinde tahliye ve işlem süreci bugün başladı

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli tüm teknik hazırlıklar süratle tamamlandı. Bakan Tunç, yeni sistemden yararlanma hakkı kazanan hükümlülerin dosyalarının incelenmeye başlandığını ve işlemlerin bugün itibarıyla resmen start aldığını duyurdu. İlgili birimlerin yoğun mesaisiyle birlikte, kriterleri karşılayan hükümlülerin açık cezaevine nakil ve denetimli serbestlik geçiş süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.