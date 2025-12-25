Uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklamalar gelmeye devam ederken, gazeteci Barış Yarkadaş'tan sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yarkadaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Nasıl bir ülke istiyorsunuz?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yarkadaş, "Uyuşturucu kullananları ve halkımızın gencecik evlatlarını fuhuşa sürükleyenleri savunmak ahlaksızlıktır, namussuzluktur!

Hiç kimse; uyuşturucu kullandığı ve fuhuşa aracılık ettiği ortaya çıkan kişi ya da kişileri savunma gafletine düşmemelidir.

Genç kızlarımızı Dubai’de şeyhlere “pazarlayan” ahlaksızlara yönelik operasyonları sulandırmak ve içini boşaltmaya çalışmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir.

Yapmayın!

Nasıl bir ülke istiyorsunuz?

Neyin peşindesiniz?

Yasaklı madde kullananları “rol model” yapma gayretinizi içim acıyarak izliyorum. Hele bunu bir de “muhalefet” adına yapmak hepten pespayeliktir.

Aklınızı ve bilincinizi mi kaybettiniz?

Nedir bu her şeye “Bu bir siyasi operasyondur” etiketi yapıştırma gayreti.

Basit bir gerçek var:

Uyuşturucu kullanan bir kişiyi mi şantajla yönetmek kolaydır yoksa arkasında hiçbir lekesi olmayan birini mi? Tabii ki; uyuşturucu kullanan ve zaaflı ilişkileri olanları yönetmek…

Komplo teorileriniz artık kabak tadı verdi.

Yapmayın!

Hiçbir siyasi parti uyuşturucuya yönelik operasyonlara gölge düşürmemeli ve “siyasi komplo teorileri” uydurmamalıdır.

Bu bir bumerang gibi döner ve sizi vurur. Altından kalkamazsınız. Partilerinizi bu iğrençliğin kalkanı haline getirmeyin. Halktan kopmayın. Halka kulak verin!

Bakın; halkımızın yüzde 81’i uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi ve operasyonları destekliyor.

Halkımız, “Sonuna kadar gidilsin ve Türkiye bu illetten kurtulsun” görüşünde birleşiyor.

Çünkü halkımız, evlatlarının hangi uçuruma sürüklendiğini ve sürüklenmek istediğini her gün görüyor. AMATEM doldu taştı. Analar babalar çaresiz. Halk, bataklığın kurutulmasını istiyor.

Geriye kalan yüzde 19’un çok az bir kısmı operasyonlara kuşkuyla bakıyor. Diğer kısım ise “Sonucu görmek ve ona göre değerlendirme yapmak” istiyor.

Halkın yüzde 70’e yakını ise “yolsuzluğa karşı operasyonları” doğru bulduğunu belirtiyor.

Bu oran, operasyonlar başladığında yüzde 30 civarındaydı. Şu an tam tersi bir tablo var.

Siyasetçiler bu tabloyu iyi analiz etmelidir." ifadelerini kullandı.