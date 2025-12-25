Son Mühür- Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin çok parçalı bir yapıya bürünmesi, Türkiye'nin de bir parçası olduğu kördüğümün nasıl çözüleceği sorusuna kapı araladı.

Türk dış politikasını en yakından takip eden isimler arasında yer alan Prof. Dr. Hasan Ünal,

''Türkiye'nin Suriye politikası tam bir batağa doğru gidiyor.'' sözleriyle süreçten duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

''Orta Doğu politikasında da ciddi sorunlar olduğu açık ama bunun böyle olacağı baştan belliydi. Fevkalade dostane/kardeşçe ilişkiler içinde olduğumuz bir Suriye yönetimini devirmek için yaklaşık 14 yıl uğraşıp Cihatçıların önünün açılmasına ve boşluktan PKK/PYD kukla devletçiğinin çıkmasına dolaylı/doğrudan sebep olduk.'' diyen Prof. Ünal,

''Bir yıl önce televizyonlarda ablalar ve abilerin Suriye'yi fethettik hikayeleri çoktaaaan geride kaldı.

İsrail kelimenin tam anlamıyla bizim sayemizde Suriye'ye çöktü. İsrail fırsatçıdır. Kurulduğu 1948 yılından bu yana her zaman kendisiyle savaşan ve savaşanlara destek olan Suriye devletinin bizim büyük gayretimizle göçmesini sağlayıp şimdilerde parçalanması için uğraşıyor. Bu işte pek de zorlanmayacak görünüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Bizim açımızdan en önemli sorun ne?



''Bizim açımızdan en önemli sorun olan Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD bölgesinin tasfiyesi meselesi iyice sarpa sardı.'' diyen Prof. Ünal,

''Suriye'ye karşı giriştiğimiz yanlış savaştan belli bir noktada da olsa geri dönüp, Şam ile uzlaşarak ve Rusya ile İran oradayken PKK/PYD üzerinde önce psikolojik baskı kurup gerekirse askeri güç kullanma yoluna gitseydik mutlaka sonuç alırdık ve bu bütün bölge için çok daha hayırlı olurdu.

Şimdi adeta Suriye'den kovduğumuz Rusya ve hatta İran'ı bile geri getirmeye çalışıyoruz ama görünen o ki, her iki ülke ile de aramızda güven sorunu var'' mesajı verdi.



İsrail bizi değil Rusları ister...



''İsrail'in bölgede Rusya'yı bize tercih eder pozisyonda'' olduğuna dikkat çeken Prof. Ünal,

''Ahmet El Şara'ya ne kadar güvenebileceğimiz ise epeyce tartışmaya açık. Yavaş yavaş Türkiye'ye gülücükler atarak tam anlamıyla Amerika/İsrail çizgisine yönelmesi an meselesi gibi. Özellikle Amerika üzerinden bizi de kendince idare eder diye düşünüyor olmalı.



Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye karşı askeri harekat yapılacağına dair sosyal medya haberleri doğruysa bunun Şam ile yani Ahmet El Şara güçleriyle koordine edileceği anlaşılıyor. Yani ortak bir operasyon yapılacak. Belki de geçtiğimiz günlerde Şam'a giden bakanlar ve istihbarat başkanı bunun için oradaydı.'' ifadelerine yer verdi.



Bize karşı ortak cephe...



''Öte yandan İsrail bize karşı Rumlar ve Yunanistan ile ortak cephe oluşturuyor. Böyle bir ortamda bizimkilerin Tahran ile yaptıkları görüşmelerden ne sonuç alınabileceği meçhul ama esas soru şu'' diyen Prof. Haan Ünal,

''Biz operasyona başladığımızda ve Şara kuvvetleri de aynı amaçla harekete geçtiğinde İsrail Suriye kuvvetlerini ağır bir bombardımana tabi tutmaya başlarsa ne olacak?

Yani doğrudan bize değil ama 'dolaylı müttefikimize' yönelik ... İsrail daha önce Durzilere katliam yapan Şara kuvvetlerine karşı şiddetli bombardıman yapmaktan çekinmedi. Bizim askeri üs yapacağımız söylenen yerleri de bombaladı. Bunu da yapabilir...

Bize yönelik olmadığını söyleyip geri durursak ne Suriye ne de bölgede başka bir devlet bizi ciddiye alır. Aksine bir şeyler yaparsak İsrail ile savaş...

Amerika'nın açıktan veya dolaylı olarak zaten feci haldeki ekonomimizi tehdit etmesi vs... İki ucu da tertemiz bir değnek... Bakalım işler nereye evrilecek?'' diye sordu.