Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda geceyi geçiren Saran, sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilmesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne götürülmüştü.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri

Sadettin Saran’ın, Sarıyer’deki İl Jandarma Komutanlığı’ndan Çağlayan Adliyesi’ne sevki öncesinde, adliye çevresinde güvenlik önlemleri zirveye çıkmıştı.

Sabah saatlerinden itibaren çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA, adliye önünde demir bariyerlerle çevrili bölgeye yerleştirilmişti.

Fenerbahçe taraftarları, Saran’a destek için toplandı

Sadettin Saran’a destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Fenerbahçe taraftarları, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Taraftarlar, “Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” şeklinde tezahüratlar yaparak gözaltı kararını protesto etti.

Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sadettin Saran hakkında, geçtiğimiz günlerde verdiği savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı koyan adli kontrol kararı verilmişti. Bugünkü ifadesinin ardından, Saran’ın adli kontrol tedbiri ile hakimliğe sevk edilmesine karar verildi.