Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarıyla görüşmek üzere Edirne’ye geldi. Kentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, asgari ücret zammından 2026 bütçesine kadar bir dizi konuyu ele alarak, Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Asgari ücret açıklaması: "Emekçiye reva görülen ücret yetersiz"

Özdağ, konuşmasına geçtiğimiz gün açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirmekle başladı. Yüzde 27’lik bir artışla asgari ücretin 28 bin 75 TL'ye yükseldiğini belirten Özdağ, bu ücretin Kasım 2025’teki açlık sınırının bile altında olduğunu söyledi. "Asgari ücretin bu kadar düşük olması, işçiye ve emekçiye açlık sınırında bir yaşam sunmak demektir," diyen Özdağ, Türkiye’de yaklaşık 10-11 milyon işçinin bu ücreti aldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının bile asgari ücretin altında kalmasının, 16 milyon emekli, dul ve yetimi büyük bir ekonomik zorlukla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

2026 bütçesi ve faiz ödemeleri: "Bütçe açığı 2,8 trilyon lira"

TBMM’de kabul edilen 2026 bütçesini de ele alan Özdağ, bütçede öngörülen harcama miktarının 19 trilyon TL, tahmin edilen gelirin ise 16,2 trilyon TL olduğunu belirtti. Bu durumun bütçe açığının şimdiden 2,8 trilyon TL olduğunu gösterdiğini ifade eden Özdağ, “Bu kadar büyük bir bütçe açığı, hükümetin mali disiplini ne kadar kaybettiğini ve faiz ödemelerine ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koyuyor,” dedi. Özdağ, AK Parti hükümetinin faiz karşıtı söylemlerine rağmen, en büyük faiz lobisi destekçisi olduğunu savundu. Ayrıca, 2026 bütçesinin yine işçilerin, emeklilerin ve memurların aleyhine olduğunu ve geçmiş yıllarda olduğu gibi halkın ekonomik çıkarlarının göz ardı edileceğini ifade etti.

Erken seçim çağrısı: "Türkiye'nin çözümü sandıkta"

Özdağ, konuşmasında erken seçim talebini de yineledi. 2026 yılında yapılacak erken seçimlerin Türkiye için en hayırlı çözüm olacağını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı, “Türk milletinin iradesinin sandıkla belirlenmesi ve 2026 yılında yapılacak bir erken seçim, ülkemizin geleceği için en doğru adım olacaktır,” dedi. Özdağ, Zafer Partisi iktidarının Türkiye’nin ekonomik krizlerinden, AK Parti hükümetlerinin yol açtığı sorunları hızla çözeceğini iddia etti.

Zafer Partisi iktidarıyla Türkiye'nin ileriye gitmesi: "Yeni yılda büyük değişim"

Yeni yıl için umutlu olduğunu belirten Özdağ, Zafer Partisi'nin hükümete gelmesiyle Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi alanda hızla toparlanacağını ifade etti. Özdağ, partisinin iktidara gelmesiyle, AK Parti hükümetlerinin yarattığı tahribatların en hızlı şekilde onarılmaya başlanacağını söyledi.