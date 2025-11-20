Konyа’nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli karayolunda saat 02.00 sıralarında hafif ticari araç şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre 48 AFJ 543 plakalı aracı kullanan Ekrem Şabanoğlu, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarına devrildi.

Sürücü yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem Şabanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) yaralı olarak ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemesi tamamlandı

Kazada yaşamını yitiren Şabanoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.