Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkiinde bulunan Fimar Madencilik’e ait demir madeninde meydana gelen göçük sonrası, toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilmişti.

60 personel sahada görev yapıyor

Madende yer yer devam eden toprak hareketi nedeniyle çalışmalar kontrollü biçimde yürütülüyor. Riskli bölgede AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinden oluşan toplam 60 personel görev alıyor.

Vali Şimşek: “Toprak hareketi devam ediyor”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Şimşek, şantiye müdürünün heyelan risk azaltma çalışmalarını denetlediği sırada ayağının kayarak heyelanlı bölgeye düştüğünü belirtti.

Vali Şimşek, maden sahasındaki riskin sürdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye birimlerimiz hızlıca bölgeye intikal etti.

Ancak maalesef şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Şantiye müdürümüzün düştüğü alan tamamen heyelan bölgesi. Sürekli taşlar yuvarlanıyor, toprak kayıyor. Çok riskli ve zor bir alan.”

“Çalışanların güvenliğini düşünmek zorundayız”

Vali Şimşek, ekiplerin hem arama çalışmalarını sürdürdüğünü hem de bölgedeki personelin güvenliği için azami dikkat gösterildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şartlar elverdiği sürece çalışmalar devam edecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız. Şantiye müdürümüzün ailesine sabırlar diliyorum, firmaya geçmiş olsun diyorum.”

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Göçükle ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak çalışmaları sürdürüyor.