Prens Andrew'un eski eşi olan Ferguson, Epstein'a gönderdiği mesajlarda onu "hiç sahip olmadığı kardeş" ve "efsane" olarak nitelendiriyordu. Bu samimi yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Ferguson'un kurduğu hayır vakfı Sarah's Trust faaliyetlerini askıya aldı. Düşes, son aylarda yedi farklı hayır kurumu tarafından himaye görevlerinden de çıkarılmıştı.

Sarah Ferguson kimdir

Sarah Margaret Ferguson, 15 Ekim 1959'da Londra'da doğdu. Binbaşı Ronald Ivor Ferguson ve Susan Mary Wright'ın kızı olarak dünyaya geldi. Babası silahlı kuvvetlerde kariyer yaptı ve Prens Charles'ın polo takımının menajeri olarak çalıştı. Soyu baba tarafından İngiltere Kralı II. Karl'a kadar uzanıyor.

Ferguson, ayrıcalıklı bir çocukluk geçirdi ve kız kardeşi ile birlikte yatılı okulda okudu. Mezuniyetinin ardından sekreterlik eğitimi aldı, ardından halkla ilişkiler firmasında ve Londra'da bir yayınevinde çalıştı. 1985 yılında Windsor Sarayı'ndaki bir partide Prens Andrew ile tanıştı ve ilişkileri başladı.

Sarah Ferguson Prens Andrew ile ne zaman evlendi

Sarah, Prens Andrew ile 26 Temmuz 1986'da Westminster Abbey'de evlendi. Evliliğiyle birlikte York Düşesi, İnverness Kontesi ve Killyleagh Baronesi unvanlarını aldı. Çiftin Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie adında iki kızı oldu.

1992 yılında evlilik krize girdi ve çift ayrıldı. Birkaç ay sonra magazin basını, Ferguson'u Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile kompromite edici fotoğraflarla manşete taşıdı. 1996'da boşanmalarına rağmen Ferguson, York Düşesi unvanını taşımaya devam etti. İkili, kızlarına birlikte bakmayı sürdürdü.

Sarah Ferguson Epstein belgelerinde neden yer alıyor

Yayımlanan belgelerde Ferguson'ın, Epstein'ın 2008'de fuhuş suçundan hapis yatıp çıkmasından sadece günler sonra kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile birlikte onu ziyaret ettiği ortaya çıktı. 2009 tarihli bir e-postada Ferguson, Epstein'a "Hayatım boyunca istediğim bir erkek kardeş gibi olduğun için teşekkürler" diyordu.

Belgelerdeki bir başka e-postada Ferguson, Epstein'e "Her zaman sahip olmayı dilediğim erkek kardeş sensin" ve "Sevgili, muhteşem ve özel arkadaşım Jeffrey" diye hitap ediyordu. Ferguson'un bir iş girişiminin batmasının ardından kira ödemek için Epstein'dan 20 bin sterlin talep ettiği de yazışmalara yansıdı.

2011 tarihli bir e-postada Ferguson, eski eşi Prens Andrew'dan Epstein'ın bir erkek bebeği olduğunu duyduğunu belirterek onu tebrik ediyordu. Ancak başka bir mesajda Ferguson, Epstein'e kızgınlığını dile getirerek "Benimle arkadaş olmanın nedeni Andrew'a ulaşmaktı, bu o kadar net ki. Ve çok can acıtıcı" yazdı.

Sarah Ferguson'un vakfı neden kapandı

BBC'nin haberine göre, 2020 yılında kurulan Sarah's Trust, "öngörülebilir gelecekte" kapılarını kapatacağını duyurdu. Vakıf, bugüne kadar 20 ülkede eğitim ve sağlık projeleri yürüttüğünü belirterek veda etti. Kararın zamanlaması, Epstein dosyalarının patlak vermesiyle örtüştü.

Epstein dosyalarıyla birlikte Ferguson'un 2008'de Türkiye'ye gelerek Ankara'da bir kimsesiz çocuk yurduna kimliğini gizleyerek girdiği ve izinsiz gizli çekimler yaptığı iddiası da yeniden gündeme geldi. Bu olay nedeniyle Ferguson hakkında Türkiye'de özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ferguson'un sözcüsü, Düşes'in Epstein ile ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Ancak belgeler, Ferguson'un bu dostluğu uzun süre özel tuttuğunu ve Epstein'dan iş tavsiyeleri aldığını kanıtlıyor.