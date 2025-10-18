Sara Yılmaz, son yıllarda dikkate değer bir çıkış yakalayan çocuk oyunculardan biri. Küçük yaşından itibaren televizyon ve reklam projelerinde yer aldı; ailesinin desteğiyle profesyonel kariyerine yön verdi. İstanbul’da yaşamını sürdürüyor ve IMC Ajans’a kayıtlı olarak sektörde aktif şekilde çalışıyor. Kendi yaş grubunda dizi ve reklam sektöründe en çok aranan isimler arasında yer alıyor.

Sara Yılmaz’ın oyunculuk serüveni, 2021 yılından itibaren hızla gelişti. Reklam filmleri ve katalog çekimleriyle sektöre adım attı, çocuk oyuncu olarak ön plana çıktı. 2024 yılında, Star TV’nin reyting rekorları kıran “Yalı Çapkını” dizisinde Seyran ve Ferit’in kızı Duru Korhan karakterini canlandırdı. Bu ilk önemli tecrübesiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ardından ATV’de yayınlanan “Aynadaki Yabancı” dizisinde Leyla Karaaslan karakteriyle başarılı performans sergiledi. Dizide annesi Azra Karaaslan’ın yokluğuyla travma yaşayan Leyla, Sara Yılmaz’ın dramatik yeteneklerini ortaya koyduğu bir rol oldu.

Sara Yılmaz kimdir?

Sara Yılmaz, 19 Aralık 2019’da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşında olan Sara, IMC Ajans’a bağlı olarak profesyonel çocuk oyunculuk yapıyor. Babasının adı Erdinç Yılmaz, annesi ise Müge Yılmaz. Bir erkek kardeşi var: Ömer Toprak Yılmaz. Sara, okul öncesi eğitimine devam ediyor ve oyunculuk ile okul arasında dengesini koruyor. Oyunculuğa ailesinin yönlendirmesiyle, katalog çekimleri ve reklam filmleriyle başladı.

Dizi ve reklam projeleri

Sara Yılmaz, “Yalı Çapkını” adlı dizide Duru Korhan, “Aynadaki Yabancı” dizisinde Leyla Karaaslan karakterine hayat verdi. Ayrıca “Alaca” (2023) ve “Kadere Karşı” (2022) gibi televizyon projelerinde oynadı. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan “Aynadaki Yabancı” dizisinde, Leyla karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. Sara, reklam sektöründe Alin Hotel, Defacto, B&G Store, Pamina Kids gibi markaların katalog ve reklam filmlerinde görev aldı. YouTube’da popüler Gamze Karta ile iş birlikleri yaparak sosyal medyada da görünür oldu.

Kariyer ve yaşam

Sara Yılmaz, çocuk oyuncu olarak hızlı bir kariyer yükselişi yaşadı. Yetenekli ve çalışkan bir oyuncu olarak kısa sürede televizyon izleyicisinin ilgisini çekti. Performansı, özellikle dramatik sahnelerde gösterdiği başarıyla öne çıkıyor. Hem televizyon hem dijital medya projelerinde aktif olarak yer alıyor; sosyal medya ve YouTube kanal projelerinde samimi ve sevecen yönünü gösteriyor. Sara Yılmaz’ın kariyerinde dikkat çeken istatistikler arasında 3 dizi, çok sayıda reklam filmi ve katalog çekimi bulunuyor; 5 yaşında olmasına rağmen sektörde tercih edilen bir isim haline geldi. Yakın dönemde de yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.