Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Mina Akdin, son yıllarda Türk televizyonunun yükselen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Amsterdam’da doğan Akdin, ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşındıktan sonra çocuk yaşta oyunculuk dünyasına adım attı. Hem eğitimine hem sanat kariyerine dengeli şekilde devam ediyor. Setlerdeki yoğunlukla okul yaşamı arasında zamanını doğru yönetiyor. Ailesinin medyadan uzak kalmayı tercih etmesi, Mina’nın yetenekleriyle ön plana çıkmasında etkili oldu.

Küçük yaşlarından itibaren sanatla ilgilenen Mina Akdin, ilk kamera önü deneyimini 8 yaşında bir reklam yapımıyla yaşadı. Oyunculuk ajansına katılarak profesyonel yolculuğuna başladı. 2019 yılında Hercai dizisinde rol aldı ve televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bu ilk deneyimden sonra 2021’de Destan dizisinde Akkız’ın çocukluğunu canlandırdı. 2022’de ise İyilik dizisinde Nehir karakterine hayat verdi, burada bağımsız ve dikkat çeken bir rol oynadı.

Mina Akdin kimdir?

Mina Akdin, 4 Ekim 2012’de Amsterdam’da doğdu. Türk vatandaşı olan Akdin’in boyu 153 cm, henüz ortaokul öğrencisi. Çok genç yaşında televizyon dizilerinde önemli karakterlere hayat verdi. Ailesi özel hayatları konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor ve hakkında kamuya açık aile bilgisi bulunmuyor. Mina Akdin, Layla Şirin ajansında çalışıyor ve profesyonel oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Dizi ve sinema projeleri

Mina Akdin, 2019 yılında TRT’nin popüler dizisi Hercai ile tanınmaya başladı. 2021’de Destan dizisinde başrol karakterin çocukluğunu oynayarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. 2022 yılında İyilik dizisinde Nehir karakteriyle bağımsız bir hikayede yer aldı. Asıl çıkışını ise 2023-2025 sezonunda yayınlanan Show TV’nin Sandık Kokusu dizisindeki Tılsım rolüyle yaptı. Bu rolde karmaşık duygusal geçişlerle, izleyici ve eleştirmenlerden tam not aldı. 2025 yılında Güller ve Günahlar dizisinde İlkim Tecer karakteriyle izleyiciyle buluştu. Ayrıca 2023’te çekilen Aile Çıkmazı adlı sinema filminde rol aldı.

Kariyer ve hedefler

Genç oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer aldı. De Facto, İş Bankası, Knorr gibi markaların reklam yüzü oldu. Sanata olan ilgisi, okuldaki başarıları ve profesyonel çalışma disipliniyle geleceğin önemli oyuncuları arasında gösteriliyor. Köklü oyuncu koçlarıyla ve pedagoglarla çalışıyor, psikolojik gelişimine özen gösteriyor. Boş zamanlarında kitap okuyor, film izliyor, resim yapıyor ve dans ediyor. Spor olarak basketbol ve yüzmeyle ilgileniyor. Oyunculuktaki en büyük hedeflerinden biri hukuk okuyup avukat olmak. Adalet duygusunu önemsediğini, bu yüzden oyunculuk ve avukatlık mesleğini bir arada yürütmek istediğini röportajlarında sıkça dile getiriyor.

Mina Akdin’in yaşına ve deneyimine göre kısa sürede televizyon dünyasında geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu. Sandık Kokusu dizisindeki performansı, karakter derinliği açısından sektörün önde gelen profesyonellerinden olumlu eleştiriler aldı. Ayrıca sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla farklı markaların genç yüzü oldu. 2025 yılında kariyerinin yeni projeleriyle gelişmeye devam edeceği öngörülüyor. Mina Akdin’in disiplinli ve çok boyutlu çalışma anlayışı, Türk televizyonunun genç yetenekleri arasında kendisini öne çıkarıyor.