Son Mühür- Cumhur İttifakı'nın iki ana parçası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'yi saat 17.00'de konutunda ziyaret edeceği öğrenildi.

İki lider en son on günce Ahlat'ta bir araya gelmişti.



Masada hangi konular var?



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin buluşmasında en önemli konu olarak Suriye'de SDG/YPG'nin Şara yönetimine yönelik ayrılıkçı sinyalleri olması bekleniyor.

Suriye konusunda, ''Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar ise kaybedecek” hatırlatmasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” vurgusuyla dikkati çekmişti.



Bahçeli'den SDG/YPG'ye uyarı...



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ''“SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir” uyarısında bulunmuştu.



Hikmet Çetin'in mesajlarını mı iletecek?



Başkent kulislerinde geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'i konuk eden Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'den gelmesi muhtemel mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletebileceği de konuşuluyor.