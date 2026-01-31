Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’de öne çıkan İzmir’de şap hastalığı ve artan buzağı ölümlerine karşı kapsamlı bir destek programı başlattı. Büyükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan 3 bin 500 üreticiye, buzağıların bağışıklığını ve hijyenini artırmaya yönelik kitler ile dezenfektanlar dağıtıldı.

Dağıtımlar Kınık’ta başladı, ilçelere yayılıyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmanın ilk ayağı Kınık ilçesinde gerçekleştirildi. Buradan başlayan dağıtımların, Beydağ, Bayındır, Ödemiş, Tire ve Kiraz başta olmak üzere hayvancılığın yoğun olduğu diğer ilçelerde sürdürülmesi planlanıyor. Program kapsamında üreticilere yalnızca malzeme desteği verilmekle kalınmadı, hastalıklarla mücadele konusunda bilgilendirme de yapıldı.

Buzağı kitlerinde neler var?

Üreticilere ulaştırılan buzağı kitlerinde; biberon ve emzik, göbek klipsi, bağışıklık destekleyici ağız pastası, sağım öncesi ve sonrası meme daldırma ekipmanı, meme dezenfektanı, kova ve toz dezenfektan yer aldı. Hazırlanan paketlerin, buzağıların ilk günlerdeki bakım koşullarını iyileştirmesi ve hastalık riskini azaltması hedefleniyor.

“Buzağı kayıpları Türkiye’de yüksek”

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, şap hastalığının son derece bulaşıcı olduğuna dikkat çekti. Üngür, bu hastalığın et ve süt veriminde ciddi düşüşlere yol açtığını belirterek, Türkiye’de buzağı ölümlerinin yüzde 15–20 seviyesinde olduğunu, bu oranın dünya ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti. Üngür, yüksek kayıpların temel nedenleri arasında hijyen eksikliği ve yetersiz bağışıklık koşullarını gösterdi.

Saha desteği eğitimle birlikte yürütülüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla hızlı şekilde harekete geçtiklerini kaydeden Üngür, dağıtımlar sırasında üreticilere uygulamalı bilgilendirme yapıldığını aktardı. Hazırlanan broşürlerle, kit içeriğinin doğru ve etkin kullanımına ilişkin detaylı anlatım sağlandığı bildirildi.

Üreticiler destekten memnun

Kınık Osmaniye Mahalle Muhtarı Gülşen Pınar, şap hastalığının bölgede yaygınlaştığını belirterek, desteğin özellikle küçük üreticiler açısından önemli olduğunu söyledi. Kınık Kocaömer Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız ise hayvan giriş çıkışlarının denetlenmesinin de hastalıkla mücadelede etkili olacağını dile getirdi.

“Süt ucuz, yem pahalı”

Üretici Özcan Doğan, hayvancılığın artan maliyetler nedeniyle zorlaştığını vurgulayarak, dağıtılan kitlerin ciddi bir ekonomik yükü ortadan kaldırdığını ifade etti. Süt fiyatlarının düşük, yem maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran Doğan, şap hastalığı nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını söyledi.

Girdi maliyetlerine karşı yerel destek

Muzaffer Çimen de süt ve yem fiyatları arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, verilen desteklerin bu koşullarda üreticiye nefes aldırdığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sahada sürdürdüğü çalışmanın, hayvancılığın devamlılığı açısından önemli olduğu vurgulandı.