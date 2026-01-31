İzmir’in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan’ın (11), ailesi açısından acı bir tesadüfle dünyaya geldiği ortaya çıktı. Eymen’in, 2010 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Enes Çalışkan’ın ölümünden 4 yıl sonra, aynı tarihte doğduğu öğrenildi.

Yangın, 28 Ocak akşam saatlerinde Buca’ya bağlı Göksu Mahallesi 679/28 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan’ın yatak odasında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangın hızla yayılınca kurtarılamadı

Yangın sırasında anne Emine Çalışkan’ın mutfakta bulunduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıkmayı başardığı ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle Eymen Ayaz’ı kurtaramadığı belirtildi. Yangının, Eymen Ayaz’ın evde mum ve çakmakla oynadığı sırada çıkmış olabileceği iddia edildi. Ailenin daha önce de büyük bir acı yaşadığı, Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes’i yıllar önce bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Gözyaşları ile toprağa verilmişti

Eymen Ayaz Çalışkan için ikindi namazına müteakip Buca’daki Yeşilbağlar Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene anne ve baba Emine-Hasan Çalışkan’ın yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Eymen’in cenazesi, namazın ardından Yeni Ansızca Mezarlığı’nda defnedildi.

Acılı baba yaşadıklarını anlattı

Yangın sırasında Aydın’ın Çine ilçesinde bulunduğunu belirten baba Hasan Çalışkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ev sahibim aradı, evden duman yükseldiğini söyledi. Eşimi aradım. 'Eymen Ayaz'ı çıkaramadım' dedi. Yoğun duman ve alevler nedeniyle kurtaramamışlar. Eşimin anlattığına göre Eymen'in elinde mum ve çakmak varmış. Annesi mumu alıp atmış, çakmağı saklamış. Sanırım sakladığı yeri gördü. Annesi mutfaktayken ateşle oynadığı ve yangının bu şekilde çıktığı söyleniyor"

“Benden kola ve cips istemişti…”

Evladını kaybetmenin tarifsiz bir acı olduğunu dile getiren Çalışkan, uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Yola çıktım ama nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Aileler dikkatli olsunlar. Böyle özel çocukları kendi hallerine bırakmasınlar, takip etsinler. Bir gün önce spor salonuna yazdıracaktım ancak özel durumu nedeniyle almadılar. En son yangından yaklaşık yarım saat önce konuşmuştuk. Benden kola ve cips istemişti. Onun son dileğini yerine getiremediğim için üzgünüm"

“Eymen, Enes’in öldüğü gün doğmuştu”

Hasan Çalışkan, yıllar önce yaşadıkları diğer kaybı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazara yaya giderken virajı alamayan minibüs bize çarptı. Ben yaralandım, oğlum hayatını kaybetti. Eymen, Enes'in öldüğü gün olan 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk"