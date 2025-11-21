Son Mühür/ Emine Kulak- Ülke genelinde hızla yayılmaya devam eden şap hastalığı, İzmir’deki üreticileri tedirgin etmeyi sürdürüyor. Ödemiş, Bergama, Menemen ve Tire’nin ardından bir kötü haber de Seferihisar’dan geldi. İlçeye bağlı Hıdırlık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edildi.

KARANTİNA BAŞLATILDI

Vakanın doğrulanmasının ardından Seferihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına yönelik karantina uygulamasını başlattı. Mahalle muhtarlıklarına resmi yazı gönderilerek üreticilerin bilgilendirilmesi istendi.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLGİLENRİME YAZISI

İlçe Tarım Müdürü Hasan Basri Gürel imzasıyla yayımlanan bilgilendirme metninde şu ifadeler yer aldı:

“Seferihisar Hıdırlık Mahallesi’nde bulunan bir hayvancılık işletmesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçemiz genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına yönelik karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu karantina uygulaması hakkında hayvancılık faaliyeti yürüten üreticilerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi için anons yapılması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.”