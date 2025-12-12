Son Mühür / İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER), Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i ziyaret etti. Ziyarette, revize edilen İnciraltı planlama sürecine dair gelinen son aşama masaya yatırıldı. Görüşmede, plan revizyonunun sağlıklı biçimde ve geçilmeden askıya alınması konusunda beklentilerini paylaşan İNGEDER, “Sürecin önümüzdeki dönemde alacağı yön hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

‘Sonuç odaklı bir noktaya ulaştı’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Sayın Başkan, Planlama için Turizm Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini; bu kapsamda çarşamba günü Turizm Bakan Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdiğini sonuç odaklı bir noktaya ulaştığını ifade etmiştir. Revize planlama sürecinde, Balçova Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmaların, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından memnuniyetimizi ifade ettik” diye konuştu.

‘Ortak irade ve iş birliği’ mesajı

“İlerleyen süreçte; hükümetimiz, belediyemiz ve derneğimizin el ele vererek planlama sürecinin tamamlanması ve İnciraltı’nın yaklaşık 40 yıllık planlama sorununun çözümüne birlikte katkı sunulması konusunda ortak bir anlayışta buluştuk” sözleriyle devam eden Karabulut, “Balçova Belediye Başkanımıza, İnciraltı planlarının süratle tamamlanması yönündeki çaba ve katkılarının devamı için teşekkür ederiz. Tüm kurumlarımızın ortak iradesi ve iş birliğiyle, İnciraltı’nın İzmir’in 40 yıllık sorunlarından biri olmaktan çıkarılarak siyaset üstü bakılarak kente kazandırılacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.