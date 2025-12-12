İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı’da bir evde yüklü miktarda uyuşturucu hap saklandığı ve bu hapların kent genelinde sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisini aldı. Elde edilen istihbarat üzerine ekipler, şüphelileri fiziki ve teknik takibe alarak operasyon hazırlığı yaptı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, kısa sürede içeri girdi. Evde bulunan iki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, ekipler odalarda detaylı arama gerçekleştirdi. Operasyonda evde bulunan H.B. ve E.B., “uyuşturucu madde ticareti” şüphesiyle gözaltına alındı.

55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda, farklı paketler içinde tam 55 bin 552 adet uyuşturucu hap bulundu. Hapların büyük kısmının satışa hazır şekilde paketlendiği, bir bölümünün ise sevk için hazırlandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Bayraklı Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan H.B. ve E.B., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.