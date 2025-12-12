İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İlçe girişinde iki otomobil durduruldu

Belirlenen iki otomobil, Kemalpaşa ilçe girişinde ekipler tarafından takibe alındı. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda narkotik köpeklerinin de kullanıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

4 kilo 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aramalarda paketler halinde 4 kilo 601 gram uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu maddelerin kent genelindeki sokak satıcılarına dağıtılmak üzere getirildiği değerlendirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonda B.A., C.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlı, “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklandı.