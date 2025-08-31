Son Mühür/Osman Günden - Rap müzik sanatçısı Ekincan Arslan, bilinen adıyla Sansar Salvo, hakkında ortaya atılan “intihar girişimi” iddiaları gündem oldu. İddiaların ardından sanatçının avukatı ve menajeri açıklama yaparak haberleri yalanladı.

Sosyal medyada yayılan iddia

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekincan Arslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. Haskoloğlu, sanatçının acil serviste tedavi altına alındığını duyurdu.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan gazeteci, “Sansar Salvo’nun tedavisi devam ediyor. Durumu kritik değil. Yapılan tetkiklerde ciddi bir sorun görülmedi” ifadelerini kullandı.

Avukatı: “İddialar asılsız”

İddiaların yayılmasının ardından Sansar Salvo’nun avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz Ekincan Arslan hakkında basın ve sosyal medyada yer alan ‘intihar ettiği’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz sağlıklıdır, söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.”

Menajerinden sağlık durumu açıklaması

Sanatçının menajeri de benzer bir açıklama yaparak Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, sosyal medyada dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.