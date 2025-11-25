Patlama, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde yaşandı. Bodrum katındaki adli emanet deposunda ses duyuldu. Personel yangını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kısa sürede söndürdü. Bina tahliye edildi.

Yaralanan personel Mehmet Tolga Habiboğlu, olay yerinde ilk müdahaleyi aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Habiboğlu'nun bilinci açık ve durumu iyi. Polis, geniş barikat kurarak alanı korudu. İnceleme başlatıldı.

Şanlıurfa Adliyesi Patlama Olayı Detayları

Patlama, adli emanet deposunda gerçekleşti. Depoda patlayıcı unsur olup olmadığı henüz netleşmedi. Vali Hasan Şıldak, olayın küçük çaplı olduğunu ve yangının söndürüldüğünü belirtti. Duman tahliyesi tamamlandı. Bina içindeki tehlike ortadan kaldırıldı. Personel tahliye edildi. Vatandaşlar etkilenmedi.

Şıldak, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Basın mensuplarına patlamanın saat 15.00'te olduğunu söyledi. Yangın söndürme çalışmasının ardından inceleme yapılacak. Teknik rapor, nedeni belirleyecek. Yaralının tedavisi sürüyor. Şıldak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depoda mühimmat olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Şıldak, bu konuda bilgi olmadığını ifade etti. Tüm veriler toplanacak. Teknik inceleme kamuoyuna açıklanacak. Olay, adliyede panik yarattı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında patlamayı değerlendirdi. Zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını açıkladı. Habiboğlu'nun bilinci açık ve bacağından yaralandığını belirtti.

Tunç, Habiboğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Şanlıurfa Adliyesi personeline de selam gönderdi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Bakanlık, olayı yakından takip ediyor. Tunç, adliyelerin güvenliğini vurguladı.

Bakanlık, benzer olaylara karşı tedbirleri gözden geçiriyor. Tunç'un açıklaması, komisyon görüşmesinde yer aldı. Olayın detayları bakanlık tarafından izleniyor. Personel sağlığı ön planda tutuluyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın Değerlendirmesi

Vali Hasan Şıldak, patlamanın tüm yönlerini araştırdıklarını söyledi. Gelişmeleri takip ettiklerini aktardı. Adli Emanet Deposunda küçük çaplı patlama ve yangın yaşandığını belirtti. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şıldak, bir personelin yaralandığını ifade etti. Olay kontrol altında. İtfaiye ekipleri dumanı tahliye ediyor. Tehlike bulunmuyor. Personel tahliye edildi. Araştırma tamamlanınca neden paylaşılacak. Yaralının tedavisi hastanede sürüyor.

Şıldak, mühimmat sorusuna yanıt verdi. Elimde bilgi yok dedi. Veriler toplanacak. Teknik inceleme sonucu netleşecek. Vali, geçmiş olsun dileklerini iletti. Olay yeri ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama, güvenlik önlemlerini gündeme getirdi. İnceleme raporu bekleniyor. Personel sağlığı öncelikli. Olay, yerel yönetimleri harekete geçirdi. Kamuoyu, nedenin aydınlatılmasını istiyor. Adliyelerdeki depo güvenliği tartışılıyor. Bakanlık ve valilik, süreci koordine ediyor. Yaralının iyileşmesi bekleniyor.