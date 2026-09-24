Şanlıurfa okul tatili kararı ile deprem telaşı yaşayan veli ve öğrenciler rahat nefes aldı. Gözler sahada. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sarsıntının ardından il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sarsıntıyla birlikte aileler okullara koşarak çocuklarını teslim aldı. Okul binaları hızla tahliye edildi. Sokaklarda temkinli bekleyiş hakim.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yarın ders işlenecek mi?

Şanlıurfa'da Karaköprü merkezli depremin ardından 24 Eylül 2026 Perşembe günü il genelindeki tüm okullar ile kreşlerde eğitime bir gün süreyle ara verildi; 25 Eylül Cuma günü için henüz yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Vali Hasan Şıldak kararın tüm ilçeleri kapsadığını açıkladı. Zil çalmadı.

Cuma günü ders durumu ise akşam saatlerinde netleşecek. Mühendislerin okul binalarındaki hasar tespit raporlarına göre valilik yeni bir karar verecek. Şimdilik yarın için olağan eğitim akışı bekleniyor.

Deprem sonrası tatil kapsamı ve eğitim kademeleri

Valilik kararı yalnızca örgün okulları değil, okul öncesi ve özel kursları da içine alıyor. Ailelerin gözü kulağı resmi kanallarda. Korkulan olmadı.

Eğitim Kurumu Türü 24 Eylül Perşembe 25 Eylül Cuma Beklentisi İlkokul ve Ortaokullar Tatil Edildi Eğitime Devam Liseler ve Dengi Okullar Tatil Edildi Eğitime Devam Özel Okul ve Kurslar Tatil Edildi Eğitime Devam Kreş ve Bakımevleri Tatil Edildi Eğitime Devam Üniversiteler Senato Kararı Senato Kararı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul idarecileriyle kriz masası kurarak iletişimi canlı tutuyor. Taşımalı servisler öğrencileri güvenle evlerine ulaştırdı.

Okul binalarında hasar tespit çalışmaları ve güvenlik adımları

Çevre İl Müdürlüğü ve AFAD uzmanları kentteki okul binalarında gözlemsel tarama başlattı. Sıva çatlağı görülen sınıflar teknik incelemeye alınıyor. Güvenlik ilk sırada.

Vatandaşların internetteki söylentilere kulak asmaması ve yalnızca valilik bültenlerini takip etmesi isteniyor. Ekipler gün boyu okul yapılarında dayanım kontrollerini sürdürecek.