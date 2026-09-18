Hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı cephesinde geniş katılımlı bir sınav heyecanı yaşanmıyor. Yalnızca yabancı uyruklu adaylara hitap eden, bilgisayar başındaki tek bir oturum dışında okulların kapısı kilitli kalacak. Pazar günü ise yurt genelinde hiçbir sınav koşuşturmacası yaşanmayacak.

Sokaklar bu kez sessiz.

Bu hafta sonu sınav var mı, 19-20 Eylül'de hangi sınav uygulanacak?

Bu hafta sonu ÖSYM takviminde yalnızca 19 Eylül Cumartesi günü bilgisayar üzerinden yapılacak e-YDTS/2 Türkçe sınavı bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında hafta sonu için planlanan herhangi bir oturum görünmüyor. ÖSYM eliyle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler adına düzenlenen dijital sınava Türkiye genelinde toplam 282 aday katılacak. Adaylar sadece dört büyük kentteki elektronik salonlarda ter dökecek.

Sınav Bilgisi Uygulama Detayı Sınavın tam adı e-YDTS/2 Türkçe Düzenleyen kurum ÖSYM Sınav günü ve başlama saati 19 Eylül Cumartesi, 13.45 Uygulama merkezleri Adana, Ankara, İstanbul, İzmir Sonuç açıklama takvimi 16 Ekim 2026

Zaman hızla daralıyor.

e-YDTS sınavı saat kaçta başlıyor, kurallar neler?

Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak; adayların saat 13.30'dan sonra salon kapısından içeri adım atmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

İki ayrı aşamada tamamlanacak maratonda adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri masaya yatırılacak. Barajı geçenlere uluslararası geçerliliğe sahip B2, C1 ile C2 düzeylerinde yeterlilik belgesi takdim edilecek. Bilgisayar ekranlarından toplanan sınavın nihai sonuçları ise 16 Ekim 2026 günü ÖSYM sistemi üzerinden ilan edilecek.

Salonlarda nefesler tutulacak.

20 Eylül Pazar günü sınav yapılacak mı?

20 Eylül Pazar günü ne ÖSYM ne de MEB listesinde herhangi bir oturum bulunmuyor; pazar sabahı okullarda ya da e-Sınav merkezlerinde hiçbir sınav yapılmayacak.

Hafta sonunu dinlenerek geçirmek isteyen veliler ve öğrenciler okulların etrafında trafik yoğunluğu veya gürültü kısıtlamasıyla karşılaşmayacak. Gözler şimdiden ekim ayı boyunca peş peşe gelecek büyük merkezi sınav maratonuna çevrildi.